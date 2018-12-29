Аваков назвал количество россиян, которых не пустили в Украину во время военного положения

29 декабря, 2018, 22:24

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал количество граждан России, которых не пустили в Украину с начала введения военного положения

Об этом Аваков заявил в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Что касается недопущения граждан РФ, то с начала введения военного положения не разрешен въезд на территорию Украины 1616 гражданам РФ. Соответственно, Россия нам ответила возвращением 351 украинского гражданина", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел оценил оправданность введения в Украине военного положения.

"Реальный плюс - это были хорошие тактические учения. С этой позиции военное положение было оправдано... Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего, не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военной власти. В целом это был суррогат военного положения", - констатировал Аваков.