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Аваков назвал количество россиян, которых не пустили в Украину во время военного положения


фото: upn.in.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал количество граждан России, которых не пустили в Украину с начала введения военного положения

Об этом Аваков заявил в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Что касается недопущения граждан РФ, то с начала введения военного положения не разрешен въезд на территорию Украины 1616 гражданам РФ. Соответственно, Россия нам ответила возвращением 351 украинского гражданина", - сказал Аваков.

Также министр внутренних дел оценил оправданность введения в Украине военного положения.

"Реальный плюс - это были хорошие тактические учения. С этой позиции военное положение было оправдано... Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего, не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военной власти. В целом это был суррогат военного положения", - констатировал Аваков.

  • Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
  • Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
  • Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
  • Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
  • 26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко объявил окончание военного положения в Украине .
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