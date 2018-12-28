В Украине могут перенести Рождество. Епифаний сказал, при каком условии
28 декабря, 2018, 16:39
Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю
Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает ZIK.
В нашей стране это могут сделать в будущем, если это будет воспринято украинским народом.
"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - заявил он.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
- 18 декабря он сказал, что вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря преждевременен.
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