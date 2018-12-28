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В Украине могут перенести Рождество. Епифаний сказал, при каком условии


фото: REUTERS
Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю

Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает ZIK.

В нашей стране это могут сделать в будущем, если это будет воспринято украинским народом.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - заявил он.

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