В Украине могут перенести Рождество. Епифаний сказал, при каком условии

28 декабря, 2018, 16:39

Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по григорианскому календарю

Об этом сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает ZIK.

В нашей стране это могут сделать в будущем, если это будет воспринято украинским народом.

"Сейчас предсказать, сколько нужно лет для этого, довольно сложно. Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", - заявил он.