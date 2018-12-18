Епифаний не исключает, что в Украине могут перенести празднование Рождества

18 декабря, 2018, 14:13

Вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря является преждевременным

Об этом заявил предстоятель Православной церкви митрополит Епифаний, сообщает УНИАН .

Митрополит призвал к осторожности при попытках проведения радикальных реформ, чтобы избежать угрозы раскола.

"Если говорить о каких-то решительные реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христова и есть календарный вопрос - можем ли мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести опять какой-то раскол в церковь", - сказал Епифаний.

При этом он не уточнил, поддерживает ли перенос празднования Рождества в более отдаленном будущем.

"Это нужно воплощать в жизнь постепенно", - сказал он.