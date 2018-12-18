Епифаний не исключает, что в Украине могут перенести празднование Рождества
Об этом заявил предстоятель Православной церкви митрополит Епифаний, сообщает УНИАН .
Митрополит призвал к осторожности при попытках проведения радикальных реформ, чтобы избежать угрозы раскола.
"Если говорить о каких-то решительные реформах, мы приближаемся к празднованию Рождества Христова и есть календарный вопрос - можем ли мы в Украине 25 декабря праздновать Рождество или нет? Это может внести смуту, это может внести раскол, и поэтому я стою на таких позициях, что мы должны реформироваться разумно, мудро, чтобы не внести опять какой-то раскол в церковь", - сказал Епифаний.
При этом он не уточнил, поддерживает ли перенос празднования Рождества в более отдаленном будущем.
"Это нужно воплощать в жизнь постепенно", - сказал он.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата .
- Кроме этого, премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал создание Украинской поместной церкви.
- Также создание единой поместной Украинской православной церкви пприветствовал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
- Интронизация патриарха Епифания может произойти в день его рождения - 3 февраля.
- 6 января Вселенский патриарх в Константинополе вручит Томос об автокефалии голове поместной православной церкви в Украине.
- Руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) заявил, что после получения Украиной Томосу изменения церковного календаря с юлианского на григорианский не будет.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-