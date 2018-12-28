В Турции началась масштабная операция против "ИГ"
28 декабря, 2018, 11:59
В столице Турции Анкаре полиция проводит масштабную операцию по противодействию деятельности террористической организации "Исламское государство" на территории страны, в результате которой были задержаны 52 человека, еще 12 человек разыскивают
Об этом сообщает NTV .
"Главная прокуратура Анкары в рамках расследования деятельности террористической организации "ИГ" постановил арестовать 64 человека. В результате полицейской операции, которая происходит в Анкаре, 52 подозреваемых уже задержаны, еще 12-х разыскивают", - говорится в сообщении со ссылкой на правоохранителей.
По месту жительства подозреваемых были изъяты, в частности, незарегистрированный пистолет, 8 патронов, 14000 200 лир, дробовик, многочисленные документы и цифровые материалы.
Операция по задержанию всех подозреваемых продолжается.
- Напомним, сегодня в Афганистане беспилотник уничтожил представителя "ИГ".
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