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В Турции началась масштабная операция против "ИГ"


фото: REUTERS
В столице Турции Анкаре полиция проводит масштабную операцию по противодействию деятельности террористической организации "Исламское государство" на территории страны, в результате которой были задержаны 52 человека, еще 12 человек разыскивают

Об этом сообщает NTV .

"Главная прокуратура Анкары в рамках расследования деятельности террористической организации "ИГ" постановил арестовать 64 человека. В результате полицейской операции, которая происходит в Анкаре, 52 подозреваемых уже задержаны, еще 12-х разыскивают", - говорится в сообщении со ссылкой на правоохранителей.

По месту жительства подозреваемых были изъяты, в частности, незарегистрированный пистолет, 8 патронов, 14000 200 лир, дробовик, многочисленные документы и цифровые материалы.

Операция по задержанию всех подозреваемых продолжается.

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