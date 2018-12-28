В Афганистане беспилотник уничтожил представителя "ИГ"
Об этом передает " Радио Свобода ".
Как говорится в заявлении армии, Султан Азиз Азам был ликвидирован в "убежище" Исламского государства "в районе Пачирагам провинции Нангаргар на востоке страны, когда, "действуя на основании данных разведки, самолеты, не уточняем, какие, ударили" по нему.
Заместитель пресс-секретаря Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, со своей стороны, сообщил, что Султан Азиз Азам, кроме работы представителя группировки "Исламское государство - провинция Хорасан", также отвечал за рекрутирование боевиков для громких нападений в городах, преимущественно на государственных служащих и силовиков.
Военные США подтвердили заявление афганской армии о ликвидации представителя исламистов, но заявили, что это произошло еще 23 декабря, а не 26-го, как говорили афганцы.
По их данным, в результате удара был убит еще один боевик группировки; о возможных гражданские жертвы удара никаких сообщений нет.
Как сообщалось ранее, Султан Азиз Азам к вступлению в ряды "Исламского государства" когда был журналистом и поэтом, популярным в Джалалабаде, центре провинции Нангаргар.
По оценкам военных США в Афганистане ряды "ИГ" сейчас насчитывают около двух тысяч боевиков. С 2017 году американские воздушные удары уничтожили по крайней мере трех главных вожаков этой группировки и ряд других его деятелей.
- Напомним, 24 декабря, в Кабуле после взрыва у Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.
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