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В Кабуле боевики атаковали министерство: не менее 25 погибших

В понедельник, 24 декабря, в Кабуле после взрыва у Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники сотни чиновников

Об этом сообщает Reuters .

На момент инцидента в здании находились сотни государственных служащих.

По сообщению представителя Министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша, в результате атаки погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Данные о погибших могут измениться, предупреждает Даниш.

По его словам, силы безопасности спасли более 350 человек. Силовики зачистили территорию от боевиков.

Напомним, в конце ноября в Афганистане талибы убили по меньшей мере 20 полицейских.

 

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