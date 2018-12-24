В Кабуле боевики атаковали министерство: не менее 25 погибших
24 декабря, 2018, 21:39
В понедельник, 24 декабря, в Кабуле после взрыва у Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники сотни чиновников
Об этом сообщает Reuters .
На момент инцидента в здании находились сотни государственных служащих.
По сообщению представителя Министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша, в результате атаки погибли 25 человек, еще 20 получили ранения. Данные о погибших могут измениться, предупреждает Даниш.
По его словам, силы безопасности спасли более 350 человек. Силовики зачистили территорию от боевиков.
Напомним, в конце ноября в Афганистане талибы убили по меньшей мере 20 полицейских.
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