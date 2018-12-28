Усик объяснил, почему не говорит на украинском
28 декабря, 2018, 16:10
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал об отношении к украинскому языку
Об этом сообщает "Экспресс" .
По словам Усика, он не общается публично на украинском языке, потому что совершенно не владеет им и не хочет разговаривать на суржике.
"Чувствую, что мой украинский не чистый, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре буду публично говорить на украинском языке. Это язык мой, моих родителей и моих предков. Впрочем я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту чаще говорю на русском", - сказал Усик, который родился и большую часть своей жизни прожил в Симферополе.
- Напомним, Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом из Великобритании.
- Александра Усика признали боксером года по версии ESPN .
- Усика также назвали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated.
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