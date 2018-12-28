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Усик объяснил, почему не говорит на украинском


фото: expres.online
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик рассказал об отношении к украинскому языку

Об этом сообщает "Экспресс" .

По словам Усика, он не общается публично на украинском языке, потому что совершенно не владеет им и не хочет разговаривать на суржике.

"Чувствую, что мой украинский не чистый, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре буду публично говорить на украинском языке. Это язык мой, моих родителей и моих предков. Впрочем я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту чаще говорю на русском", - сказал Усик, который родился и большую часть своей жизни прожил в Симферополе.

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