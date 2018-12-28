Украина оштрафовала Huawei
28 декабря, 2018, 11:25
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал общество с ограниченной ответственностью Huawei
Соответствующее решение временной административной коллегии Атимонопольного комимету опубликовали в Facebook.
ООО "Хуавей Украина" на общую сумму 109 800 грн. за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.
Отмечается, что нарушения предусмотренные пунктом 13 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" - непредоставление информации Антимонопольный комитет Украины на требования председателя Антимонопольного комитета Украины в установленные им сроки.
Huawei - китайская, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, которая в 2018 году стала вторым крупнейшим производителем смартфонов в мире после Samsung.
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