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США активизируют разработку сверхзвукового оружия в ответ на российскую угрозу, - Пентагон

США усилят исследования в области сверхзвуковых наступательных и оборонительных вооружений в ответ на российские испытания ракетной системы со сверхзвуковым боевым блоком

Об этом сообщает Пентагон, передает "Голос Америки" .

"Хотя США на протяжении многих десятилетий были мировым лидером в области исследований сверхзвуковых систем, мы предпочли не использовать эти знания для создания оружия. Те, кто превращает науку о сверхзвуковых скоростях на оружие, создают асимметрию в военной сфере, и мы должны принять меры в связи с этим", - заявила пресс-секретарь Минобороны США Мишель Балданза.

Балданза отметила, что разработке сверхзвукового оружия США уделят особое внимание.

"Мы ищем варианты оружия, которое доставляется из земли, воды и воздуха, чтобы создавать реальную угрозу для ценных, хорошо защищенных целей на соответствующих расстояниях, чтобы мы могли гарантировать свою способность доминировать на поле боя до 2028 года", - подчеркнула представитель Пентагона.

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