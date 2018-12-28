США активизируют разработку сверхзвукового оружия в ответ на российскую угрозу, - Пентагон

28 декабря, 2018, 23:00

США усилят исследования в области сверхзвуковых наступательных и оборонительных вооружений в ответ на российские испытания ракетной системы со сверхзвуковым боевым блоком

Об этом сообщает Пентагон, передает "Голос Америки" .

"Хотя США на протяжении многих десятилетий были мировым лидером в области исследований сверхзвуковых систем, мы предпочли не использовать эти знания для создания оружия. Те, кто превращает науку о сверхзвуковых скоростях на оружие, создают асимметрию в военной сфере, и мы должны принять меры в связи с этим", - заявила пресс-секретарь Минобороны США Мишель Балданза.

Балданза отметила, что разработке сверхзвукового оружия США уделят особое внимание.

"Мы ищем варианты оружия, которое доставляется из земли, воды и воздуха, чтобы создавать реальную угрозу для ценных, хорошо защищенных целей на соответствующих расстояниях, чтобы мы могли гарантировать свою способность доминировать на поле боя до 2028 года", - подчеркнула представитель Пентагона.