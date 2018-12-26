Путин заявил об успешных испытаниях гиперзвуковойго оружия и готовности развернуть его в 2019 году
Об этом сообщает Радио Свобода .
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" уже выпускается серийно.
Сообщается, что ракета была запущена из Оренбургской области и поразила условную цель в Камчатском крае.
Путин выразил надежду на то, что новые российские ядерные ракеты "заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике".
Отметим, что ранее представители Минобороны США, а также немецкие эксперты ставили под сомнение успехи в разработке российского гиперзвукового оружия.
Испытания новых российских систем вооружений проводятся на фоне спора между Москвой и Вашингтоном вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
США обвинили Россию в нарушении этого договора и заявили о предстоящем выходе из соглашения. Президент Путин в ответ пригрозил созданием новых видов ракетного оружия, если США откажутся от ДРСМД.
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