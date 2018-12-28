Планы российских властей относительно пленных моряков провалились, - Полозов
Об этом сообщает Укринформ .
"То, что все захваченные Россией украинские моряки назвали себя военнопленными, показывает: планы российских властей разделить, дезориентировать захваченных в плен моряков провалились. Таким образом, первоначальная задача команды адвокатов на данный момент решена", - сказал Полозов.
Он напомнил, что сразу же после захвата украинских моряков власти РФ приложила много усилий, чтобы разделить их, не дать доступа независимым адвокатам. Целью было добиться, чтобы украинские моряки признали вину. В таких условиях теряли всякий смысл переговоры об их освобождении, апелляции к 3-й Женевской конвенции (по обращению с военнопленными).
"За очень короткий срок удалось сформировать единую команду защитников. Важно, что в этих условиях оперативно сработала, мобилизовалась украинская власть. Далее по 2,5 недели все адвокаты сумели войти в дело в рамках единой стратегии", - отмечает Полозов.
По его словам, это, а также то, что все украинские моряки назвали себя военнопленными, приводит к тому, что данное дело теперь следует рассматривать в соответствии с нормами международного права.
"В этих условиях проще будет консолидировать позицию международного сообщества. И здесь, так же, как и в предыдущих политически мотивированных делах, действует закономерность. Чем более скоординированным и сильнее будет давление на Кремль, тем больше шансы на освобождение моряков", - резюмирует адвокат.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность были приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- По состоянию на пятницу, 27 декабря, все 24 украинских моряка, захваченных во время российской военной агрессии в районе Керченского пролива, объявили себя военнопленными .
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