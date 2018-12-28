Меркель и Макрона потребовали немедленного освобождения украинских моряков
28 декабря, 2018, 13:50
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России немедленно освободить украинских моряков без предъявления каких-либо условий. Кроме того, они требуют, чтобы Россия обеспечила беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив
Об этом говорится в совместном заявлении политиков, которое было опубликовано в пятницу, 28 декабря, сообщает Deutsche welle .
Также лидеры Германии и Франции выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексировананом Крыму, применением военной силы в Керченском проливе, а также злоупотреблениями при контроле Азовского моря.
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- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность были приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- По состоянию на 27 декабря все 24 украинских моряка, захваченных во время российской военной агрессии в районе Керченского пролива, объявили себя военнопленными.
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