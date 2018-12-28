Меркель и Макрона потребовали немедленного освобождения украинских моряков

28 декабря, 2018, 13:50

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России немедленно освободить украинских моряков без предъявления каких-либо условий. Кроме того, они требуют, чтобы Россия обеспечила беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив

Об этом говорится в совместном заявлении политиков, которое было опубликовано в пятницу, 28 декабря, сообщает Deutsche welle .

Также лидеры Германии и Франции выразили обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексировананом Крыму, применением военной силы в Керченском проливе, а также злоупотреблениями при контроле Азовского моря.

Читайте также: Как мир реагирует на агрессию России в Керченском проливе