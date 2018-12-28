Медведев создал рабочую группу для "поглощения" Беларуси, - росСМИ

28 декабря, 2018, 22:34

Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси

Об этом сообщают российские СМИ.

Медведев 28 декабря подписал распоряжение о создании рабочей группы России и Беларуси по интеграции.

Управлять группой будет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"У нас возглавит ее Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации, ведь речь идет об интеграции, счетной палаты", - сказал глава российского правительства.