Медведев создал рабочую группу для "поглощения" Беларуси, - росСМИ
28 декабря, 2018, 22:34
Медведев 28 декабря подписал распоряжение о создании рабочей группы России и Беларуси по интеграции.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси
Об этом сообщают российские СМИ.
Медведев 28 декабря подписал распоряжение о создании рабочей группы России и Беларуси по интеграции.
Управлять группой будет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"У нас возглавит ее Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации, ведь речь идет об интеграции, счетной палаты", - сказал глава российского правительства.
- Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет присоединить Беларусь в состав России.
- 17 декабря стало известно, что Лукашенко созвал совещание о независимости Беларуси из-за давления со стороны РФ.
По теме
14 декабря, 2018 Лукашенко заявил, что Россия пытается присоединить к себе Беларусь
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
14 декабря, 2018 Лукашенко заявил, что Россия пытается присоединить к себе Беларусь
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-