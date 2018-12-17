Лукашенко созвал совещание о независимости Беларуси из-за давления со стороны РФ

17 декабря, 2018, 09:18

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел закрытое совещание с высшими чиновниками, посвященное вопросу независимости страны

Об этом сообщило издание "Наша Нива" со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что на повестке дня стоял вопрос "Что делать в условиях давления со стороны России?".

"Было большое совещание у президента. (На нем говорилось, - ред.) до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - рассказал один из собеседников газеты.

Некоторые из участников совещания отметили, что реформы могут быть эффективнее совещаний.

"Вопрос России был поставлен. Среди поручений - пристально следить за информационным пространством", - сказали сотрудники госструктур.