Лукашенко созвал совещание о независимости Беларуси из-за давления со стороны РФ
17 декабря, 2018, 09:18
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел закрытое совещание с высшими чиновниками, посвященное вопросу независимости страны
Об этом сообщило издание "Наша Нива" со ссылкой на свои источники.
Издание сообщает, что на повестке дня стоял вопрос "Что делать в условиях давления со стороны России?".
"Было большое совещание у президента. (На нем говорилось, - ред.) до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - рассказал один из собеседников газеты.
Некоторые из участников совещания отметили, что реформы могут быть эффективнее совещаний.
"Вопрос России был поставлен. Среди поручений - пристально следить за информационным пространством", - сказали сотрудники госструктур.
- Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поспорили во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Петербурге.
- Позже президенту Беларуси Александру Лукашенко пришлось просить прощения у российского президента Владимира Путина из-за спора о цене на газ.
- Лукашенко заявил, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет присоединить Беларусь в состав России.
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