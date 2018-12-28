Пленный боевик: бойцы Объединенных сил захватили экс-милиционера из Горловки
28 декабря, 2018, 10:17
27 декабря военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил взяли в плен жителя Горловки, экс-сотрудника МВД
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник органов МВД. К 2016 году проходил службу в незаконных военных формированиях, получил ранения и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 году вновь был призван по мобилизации оккупационными властями.
Сейчас пленен и его личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины. Продолжаются следственные действия.
- 28 декабря, в штабе ООС сообщили, что один боевик взято в плен .
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