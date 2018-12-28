Украинские военные пленили российского боевика

28 декабря, 2018, 07:23

В четверг, 27 декабря, российские оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 27 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены. Кроме того, один боевик взят в плен.

В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском направлении, в районе Песков - на Донецком направлении и из минометов калибра 120 мм в районе Гнутово на Мариупольском.

Опорные пункты были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новозвановка на Попаснянском направлении, вблизи Авдеевки и Березовой на Донецком направлении, в районе Пищевика, Водяного на Мариупольском направлении.

В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 82 мм вблизи Новотошковское, что на Луганском направлении и вблизи Гнутово.