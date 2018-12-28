 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинские военные пленили российского боевика

В четверг, 27 декабря, российские оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 27 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены. Кроме того, один боевик взят в плен.

В частности, враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском направлении, в районе Песков - на Донецком направлении и из минометов калибра 120 мм в районе Гнутово на Мариупольском.

Опорные пункты были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новозвановка на Попаснянском направлении, вблизи Авдеевки и Березовой на Донецком направлении, в районе Пищевика, Водяного на Мариупольском направлении.

В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из минометов калибра 82 мм вблизи Новотошковское, что на Луганском направлении и вблизи Гнутово.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2018 пятница

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

28 декабря, 2018 пятница

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать