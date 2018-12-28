Аваков готов дать показания Генпрокуратуре РФ в обмен на экстрадицию Януковича
Об этом он сообщил в Facebook.
"Прочитал о себе новость. Еще одно уголовное дело в России. Не особо интересная новость - сколько их уже было!.. А сколько, предполагаю будет... На этот раз, напомню, речь идет о решении министра внутренних дел не допустить на территории Украины проведения выборов страной-агрессором, которая аннексировала Крым и развязала военный конфликт на Донбассе", - подчеркнул он.
По словам Авакова, решение было принято в соответствии с официальной ноты МИД Украины, в которой высказывалось требование к РФ не проводить свои выборы на украинской территории - в украинской автономной республике Крым и украинских городах Симферополь и Севастополь.
"Я, разумеется, не веду учет, сколько в отношении меня в них открыто уголовных дел, поскольку не считаю их сколько-нибудь осмысленными или обоснованными. Все же понимают, что их открывают в силу политической целесообразности с точки зрения путинского режима. Но с той же причины каждое такое дело считаю положительной оценкой качества моей работы на посту министра внутренних дел Украины", - отметил министр.
Аваков отметил, что готов дать показания в обмен на экстрадицию экс-президента Украины Виктора Януковича.
"В этом случае я готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича! Надеюсь, Генеральная прокуратура Украины меня поддержит!" - отметил он.
- Напомним, Генеральная прокуратура России направила в ГПУ запрос о правовой помощи для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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