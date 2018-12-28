Аваков готов дать показания Генпрокуратуре РФ в обмен на экстрадицию Януковича

28 декабря, 2018, 20:05

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отреагировал на запрос Генеральной прокуратуры России в ГПУ по поводу помощи для привлечения его к уголовной ответственности

Об этом он сообщил в Facebook.

"Прочитал о себе новость. Еще одно уголовное дело в России. Не особо интересная новость - сколько их уже было!.. А сколько, предполагаю будет... На этот раз, напомню, речь идет о решении министра внутренних дел не допустить на территории Украины проведения выборов страной-агрессором, которая аннексировала Крым и развязала военный конфликт на Донбассе", - подчеркнул он.

По словам Авакова, решение было принято в соответствии с официальной ноты МИД Украины, в которой высказывалось требование к РФ не проводить свои выборы на украинской территории - в украинской автономной республике Крым и украинских городах Симферополь и Севастополь.

"Я, разумеется, не веду учет, сколько в отношении меня в них открыто уголовных дел, поскольку не считаю их сколько-нибудь осмысленными или обоснованными. Все же понимают, что их открывают в силу политической целесообразности с точки зрения путинского режима. Но с той же причины каждое такое дело считаю положительной оценкой качества моей работы на посту министра внутренних дел Украины", - отметил министр.

Аваков отметил, что готов дать показания в обмен на экстрадицию экс-президента Украины Виктора Януковича.

"В этом случае я готов дать показания по так называемому делу о препятствовании голосования на выборах Путина в обмен на экстрадицию гражданина Януковича! Надеюсь, Генеральная прокуратура Украины меня поддержит!" - отметил он.