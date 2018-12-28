Россия просит ГПУ помочь в уголовном расследовании против Авакова, - СМИ

28 декабря, 2018, 19:23

Генеральная прокуратура России направила в ГПУ запрос о правовой помощи для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова

Об этом LB.ua сообщил источник в прокуратуре.

В апреле 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении Авакова. Оно касается решения МВД не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента России 18 марта 2018 года. Эти действия квалифицировали по п. «В» ч. 2 ст. 141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

В запросе Украину просят сообщить о расследовании "фактов препятствования участию российских граждан" в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и предоставить копии материалов. Также попросили предоставить информацию и документы Авакова, такие как данные о гражданстве и выдаче паспорта Украины, данные о составе семьи, об образовании, о месте работы, трудовую книжку, служебную характеристику и тому подобное.

Россия запросила информацию, имеет ли Аваков иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции и попросила списки сотрудников полиции, которые обеспечивали охрану российских дипучреждений во время выборов президента России.