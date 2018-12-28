Армения настроена на дальнейшую интеграцию в Евразийский союз, - Пашинян

28 декабря, 2018, 10:32

Армения настроена на дальнейшую интеграцию в Евразийский экономический союз, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным

Об этом сообщает Радио Свобода .

По его словам, еще эффективнее такой интеграции будет способствовать председательство Армении в ЕАЭС с 1 января 2019.

Путин, со своей стороны, напомнил, что именно Россия является крупнейшим внешнеэкономическим партнером Армении и охватывает около 25 процентов от всего объема внешней торговли Еревана. При этом он высоко оценил тот факт, что за последний год двусторонняя торговля выросла еще почти на 30 процентов.

После встречи с Путиным Пашинян заявил, что отношения его страны с Россией имеют особый стратегический и союзнический характер.

Пашинян заявлял, что будет искать более тесных связей с США и Европейским Союзом - но сохранять тесные связи с Россией, традиционным союзником и предыдущих правительств Армении.

Армения в значительной степени зависит от России, играет влиятельную роль в экономике страны и также имеет в ней военную базу.

Многие наблюдатели ожидали, что после прихода к власти правительство Никола Пашиняна будет проводить более независимую от Москвы политику.

Однако, Армения оказалась в числе 19 стран, чьи представители в ООН голосовали против резолюции по российской агрессии в Керченском проливе и оккупации Крыма, будучи солидарными с позицией Кремля.