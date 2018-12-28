Адвокаты захваченных РФ украинских моряков обратятся в ЕСПЧ
28 декабря, 2018, 15:38
Адвокаты захваченных Россией украинских моряков намерены обратиться в Европейский суд по правам человека
Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщает "Крым.Реалии".
"После отклонения апелляции уже можно обращаться в Европейский суд по правам человека, кассацию не обязательно проходить. Команда адвокатов не определилась, будет подавать кассации или нет, потому что на 99% результат известен. Тем более до 24 января уже будет такое продление, поэтому пока мы еще думаем. В любом случае мы будем подавать заявление в ЕСПЧ", - сказал Семедляев.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
- 26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине.
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