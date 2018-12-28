Адвокаты захваченных РФ украинских моряков обратятся в ЕСПЧ

28 декабря, 2018, 15:38

Адвокаты захваченных Россией украинских моряков намерены обратиться в Европейский суд по правам человека

Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщает "Крым.Реалии".

"После отклонения апелляции уже можно обращаться в Европейский суд по правам человека, кассацию не обязательно проходить. Команда адвокатов не определилась, будет подавать кассации или нет, потому что на 99% результат известен. Тем более до 24 января уже будет такое продление, поэтому пока мы еще думаем. В любом случае мы будем подавать заявление в ЕСПЧ", - сказал Семедляев.