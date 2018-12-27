Жесткий Brexit может повлечь для Германии новые расходы, - еврокомиссар
Об этом он заявил в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, сообщает Интерфакс-Украина .
По словам Эттингера, если Лондон до конца финансового 2019 года не выполнит своих обязательств плательщиком в бюджет Евросоюза, это может повлечь для Германии дополнительные платежи в размере нескольких сотен миллионов евро в следующем году.
В то же время еврокомиссар не исключает, что парламент Великобритании все же одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.
"Это не совсем маловероятно, что британские парламентарии в январе все же проголосуют за соглашение", - заявил Эттингер. Он добавил, что неупорядоченный Brexit или идея нового референдума получат поддержку большинства, сообщает Deutsche Welle.
Вероятность того, что Великобритания останется в Евросоюзе, за последние несколько месяцев незначительно увеличилась. "Однако я предполагаю, что в конце марта Brexit произойдет", - подчеркнул Эттингер.
- Напомним, Великобритания и Евросоюз начали подготовку к возможному Brexit без соглашения.
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