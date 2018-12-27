Жесткий Brexit может повлечь для Германии новые расходы, - еврокомиссар

27 декабря, 2018, 10:18

Комиссар Европейского Союза по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер предупредил о возможном дополнительном финансовом бреме для Германии, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения

Об этом он заявил в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, сообщает Интерфакс-Украина .

По словам Эттингера, если Лондон до конца финансового 2019 года не выполнит своих обязательств плательщиком в бюджет Евросоюза, это может повлечь для Германии дополнительные платежи в размере нескольких сотен миллионов евро в следующем году.

В то же время еврокомиссар не исключает, что парламент Великобритании все же одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

"Это не совсем маловероятно, что британские парламентарии в январе все же проголосуют за соглашение", - заявил Эттингер. Он добавил, что неупорядоченный Brexit или идея нового референдума получат поддержку большинства, сообщает Deutsche Welle.

Вероятность того, что Великобритания останется в Евросоюзе, за последние несколько месяцев незначительно увеличилась. "Однако я предполагаю, что в конце марта Brexit произойдет", - подчеркнул Эттингер.