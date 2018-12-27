Иракские политики назвали визит Трампа "вопиющим нарушением" суверенитета страны

27 декабря, 2018, 16:36

Иракские политики и лидеры шиитских военизированных формирований признали неожиданный визит президента США Дональда Трампа в страну нарушением суверенитета Ирака

Об этом сообщает Reuters .

В частности, Сабах аль-Саади, лидер парламентского блока Исла, призвал к созыву экстренной сессии парламента, чтобы "обсудить это вопиющее нарушение суверенитета Ирака и остановить эти агрессивные действия Трампа, который должен знать свои рамки: оккупация Ирака США закончена".

Блок "Бина" во главе с одним из лидеров шиитского ополчения Ирака Хади аль-Амери также осудил поездку: "Визит Трампа является вопиющим и явным нарушением дипломатических норм и свидетельствует о его пренебрежении и по отношению к иракскому правительству"