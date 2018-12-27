Иракские политики назвали визит Трампа "вопиющим нарушением" суверенитета страны
27 декабря, 2018, 16:36
Иракские политики и лидеры шиитских военизированных формирований признали неожиданный визит президента США Дональда Трампа в страну нарушением суверенитета Ирака
Об этом сообщает Reuters .
В частности, Сабах аль-Саади, лидер парламентского блока Исла, призвал к созыву экстренной сессии парламента, чтобы "обсудить это вопиющее нарушение суверенитета Ирака и остановить эти агрессивные действия Трампа, который должен знать свои рамки: оккупация Ирака США закончена".
Блок "Бина" во главе с одним из лидеров шиитского ополчения Ирака Хади аль-Амери также осудил поездку: "Визит Трампа является вопиющим и явным нарушением дипломатических норм и свидетельствует о его пренебрежении и по отношению к иракскому правительству"
- Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не смог встретиться с премьер-министром Ирака Адиль Абдул-Махди из-за соображений безопасности и короткого сообщения о поездке.
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