Премьер Ирака не встретился с Трампом из-за "разногласий"

27 декабря, 2018, 07:44

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди совершил необъявленный визит на американскую военную базу в Ираке, его встреча с премьер-министром Ирака Адель Абдул-Махди была сорвана

Политические лидеры Ирака считают, что неожиданный визит Трампа к американским войскам - нарушение дипломатических норм и суверенитета страны, передает Liga.net.

В парламенте Ирака созвали экстренное заседание, чтобы обсудить "вопиющее нарушение суверенитета и прекращение этих агрессивных действий Трампа, который должен знать пределы: американская оккупация Ирака закончилась".

В офисе Абдул-Махди объяснили, что действительно заранее узнали о визите президента Трампа и по телефону обсуждали, как провести встречу, но возникли некоторые разногласия. Трамп предлагал встретиться на военной базе, но Абдул-Махди отверг такое предложение.