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В аэропорту "Борисполь" люди 14 часов ждут рейса в Шарм-эль-Шейх


фото: travelspy
Из аэропорта "Борисполь" в Шарм-эль-Шейхе (Египет) 14 часов не могут вылететь пассажиры

Об этом сказал один из пассажиров рейса Киев-Шарм-эль-Шейх Роман Малик, сообщает УНИАН.

"Блокируют "Борисполь"... 14 часов ожидаем вылета", - написал он.

В пресс-службе аэропорта "Борисполь" сообщили, что рейс выполняет авиакомпания SkyUp и вскоре пассажиры должны улететь.

"Этот рейс перенесен из "Жулян" к нам. Планируется до вылета данный рейс в 13.30. На данный момент происходит регистрация на посадку", - сообщила пресс-служба.

  • 25 декабря сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" более 170 человек вынуждены ждать самолет в Египет, вылет переносили 5 раз.
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