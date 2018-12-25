В "Борисполе" застряли более 170 человек, не могут вылететь в Египет

25 декабря, 2018, 12:44

В аэропорту "Борисполь" более 170 человек с 03:00 утра вынуждены ждать самолет в Египет

Об этом ТСН рассказала одна из пассажирок, которая также оказалась заложником ситуации.

"Рейс переносили уже раз 5 - из-за погоды, из-за отсутствия самолета, теперь уже говорят, что у пилота закончился рабочий день и вынуждены ждать новую команду", - рассказывает Екатерина.

Люди уставшие и возмущены. Сначала их держали в одном из терминалов. Правда, в 7 утра накормили. А ближе к 8 человек пустили в зону вылета, где они находятся до сих пор.

"Люди на эмоциях, здесь полно детей. Они взяли в" заложники "представителей компании Bravo Airways, которая должна была осуществить рейс. Их не отпускают, эти представители ждут здесь самолет вместе с нами", - добавляет девушка.