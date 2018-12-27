В 8 областях Украины превышены эпидемические пороги гриппа, - МЗ

27 декабря, 2018, 21:32

В Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях превышен эпидемический порог гриппа

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 216 000 человек.

В Минздраве призывают вакцинироваться, чтобы защититься от тяжелых осложнений болезни.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 145 258 человек. Однако за неделю от гриппа умерли четыре человека.

Отметим, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун делилась советами, как зимой уберечься от гриппа: