В 8 областях Украины превышены эпидемические пороги гриппа, - МЗ
27 декабря, 2018, 21:32
В Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Луганской, Донецкой, Одесской областях превышен эпидемический порог гриппа
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 216 000 человек.
В Минздраве призывают вакцинироваться, чтобы защититься от тяжелых осложнений болезни.
С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 145 258 человек. Однако за неделю от гриппа умерли четыре человека.
Отметим, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун делилась советами, как зимой уберечься от гриппа:
- Часто и тщательно мойте руки.
- Всегда проветривайте помещение и, по возможности, проводите больше времени на свежем воздухе.
- Старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей.
- Сбалансированно питайтесь, полноценно спите и оставайтесь физически активны - это также эффективная профилактика болезней.
- Оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые может повлечь болезнь, но не передадите инфекцию другим.
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