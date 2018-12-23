Супрун рассказала, как уберечься от гриппа
Об этом Ульяна Супрун написала в facebook.
"Достаточно распространеное утверждение о вакцинации от гриппа - вроде зимой делать прививки уже слишком поздно. Обычно иммунитет формируется в течение 2-3-х недель после вакцинации. Если вы еще не получили свою защиту от гриппа - вакцинируйтесь. Сейчас достаточно качественных и безопасных вакцин, уже более 138 000 украинцев сделали прививки от гриппа ", - написала Супрун.
По словам и.о. министра особенно важно защититься от болезни всем, кто относится к группам риска: медработникам, пожилым людям, беременным, учителям, всем, кто работает в месте большого скопления людей и пациентов с хроническими болезнями.
Также Ульяна Супрун дала несколько советов для защиты от гриппа:
Часто и тщательно мойте руки.
Всегда проветривайте помещение и, по возможности проводите больше времени на свежем воздухе.
Старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей.
Сбалансировано питайтесь, полноценно спите и оставайтесь физически активны - это также эффективная профилактика болезней.
Оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые могут повлечь болезнь, и не передадите инфекцию другим.
- Напомним, 22 декабря Ульяна Супрун заявила об угрозе эпидемии кори в украинской армии.
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