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Супрун рассказала, как уберечься от гриппа


фото: Главком
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, как зимой уберечься от гриппа

Об этом Ульяна Супрун написала в facebook.

"Достаточно распространеное утверждение о вакцинации от гриппа - вроде зимой делать прививки уже слишком поздно. Обычно иммунитет формируется в течение 2-3-х недель после вакцинации. Если вы еще не получили свою защиту от гриппа - вакцинируйтесь. Сейчас достаточно качественных и безопасных вакцин, уже более 138 000 украинцев сделали прививки от гриппа ", - написала Супрун.

По словам и.о. министра особенно важно защититься от болезни всем, кто относится к группам риска: медработникам, пожилым людям, беременным, учителям, всем, кто работает в месте большого скопления людей и пациентов с хроническими болезнями.

Также Ульяна Супрун дала несколько советов для защиты от гриппа:

Часто и тщательно мойте руки.

Всегда проветривайте помещение и, по возможности проводите больше времени на свежем воздухе.

Старайтесь меньше времени находиться в местах большого скопления людей.

Сбалансировано питайтесь, полноценно спите и оставайтесь физически активны - это также эффективная профилактика болезней.

Оставайтесь дома, если заболели. Так вы сможете защитить себя от осложнений, которые могут повлечь болезнь, и не передадите инфекцию другим.

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