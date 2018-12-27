Украина расширила эмбарго на ввоз товаров из России
27 декабря, 2018, 12:18
Кабмин расширил перечень товаров из России, которые запрещены для импорта, изменения вступят в силу через 10 дней после публикации постановления
Об этом сообщает РБК-Украина .
В частности, список запрещенных к импорту из России товаров дополнили следующими позициями:
- крахмал кукурузный
- глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии;
- глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20 мас. %, но менее 50 мас. % фруктозы, кроме инвертного сахара,
- мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.
Также сообщается, что данные изменения вступят в силу через 10 дней после публикации соответствующего постановления.
- 18 декабря Кабмин продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации.
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