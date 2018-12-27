 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина расширила эмбарго на ввоз товаров из России

Кабмин расширил перечень товаров из России, которые запрещены для импорта, изменения вступят в силу через 10 дней после публикации постановления

Об этом сообщает РБК-Украина .

В частности, список запрещенных к импорту из России товаров дополнили следующими позициями:

  • крахмал кукурузный
  • глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии;
  • глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20 мас. %, но менее 50 мас. % фруктозы, кроме инвертного сахара,
  • мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Также сообщается, что данные изменения вступят в силу через 10 дней после публикации соответствующего постановления.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать