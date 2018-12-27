США не будут выводить войска из Ирака, - Трамп
27 декабря, 2018, 12:42
США не будут выводить свои войска из Ирака, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с американскими военнослужащими на базе "Айн аль-Асад" в провинции аль-Анбар на западе Ирака
Об этом сообщает " Анадолу ".
Трамп в Ираке провел встречи с высокопоставленными американскими военными и провел телефонный разговор с иракским премьер-министром Адилем Абдульмехды.
"Вашингтон не планирует вывод войск из Ирака", - сказал президент США.
По его словам, США могли бы использовать базу в Ираке, "если бы хотели что-то сделать в Сирии".
- Ранее сообщалось, что США построят две новые военные базы в районе стыка границ Ирака, Иордании и Сирии, через который проходят важные транспортные артерии.
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