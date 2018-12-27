США не будут "мировым жандармом", - Трамп

27 декабря, 2018, 11:42

Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак заявил, что Соединенные Штаты больше не могут выполнять роль "мирового жандарма" из-за того, что Америку "используют" другие страны

Об этом сообщает USA Today.

"США больше не могут выполнять роль мирового жандарма", - подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, несправедливо, когда Соединенные Штаты и их вооруженные силы используются другими странами для собственной защиты.

Кроме этого, он заверил, что решение о постепенном выводе войск из Сирии - правильное.

"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии - отобрать у "ИГ" ее опорные пункты.

Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда военных на 3 месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильные вещи и доведем это до конца", - сказал Трамп.