США не будут "мировым жандармом", - Трамп
27 декабря, 2018, 11:42
Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак заявил, что Соединенные Штаты больше не могут выполнять роль "мирового жандарма" из-за того, что Америку "используют" другие страны
Об этом сообщает USA Today.
"США больше не могут выполнять роль мирового жандарма", - подчеркнул глава Белого дома.
По его словам, несправедливо, когда Соединенные Штаты и их вооруженные силы используются другими странами для собственной защиты.
Кроме этого, он заверил, что решение о постепенном выводе войск из Сирии - правильное.
"Я с самого начала говорил, что цель нашей боевой миссии - отобрать у "ИГ" ее опорные пункты.
Восемь лет назад мы объявили, что направляем туда военных на 3 месяца, но так и остались там. А теперь мы делаем правильные вещи и доведем это до конца", - сказал Трамп.
- Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не смог встретиться с премьер-министром Ирака Адиль Абдул-Махди из-за соображений безопасности и коротком сообщении о поездке.
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