Опубликованы фото индонезийских мечетей, пострадавших от цунами
27 декабря, 2018, 10:50
СМИ опубликовали сделанные с высоты птичьего полета фотографии разрушенной цунами индонезийской провинции
На фотографиях - не только буквально сравнены с землей дома местных жителей, но и мечети, от которых также мало что осталось, сообщает islam-today.ru .
Стихия накрыла округ Пандегланг в провинции Бантен, куда входят национальный парк Уджунг-Кулон и популярные курорты, 22 декабря. В результате погибшими пока считаются 429 человек, еще 150 пропали без вести. Более 1400 человек пострадали, более 16 000 были вынуждены покинуть свои дома.
Напомним, число жертв цунами в Индонезии достигло почти 430 человек.
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