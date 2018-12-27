Оккупанты продали АЗС Коломойского в Крыму
Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщается, "достаточно хороший спрос" на АЗС в Крыму, которые принадлежали ему. Аукционы по их продаже уже прошли, и в январе оккупанты собираются "заработать" на них еще 100 млн рублей (39,5 млн грн).
После так называемой национализации имущества Игоря Коломойского оккупационная власть "заработала" 575 млн рублей, которые уже "поступили в Фонд защиты вкладчиков", от продажи более чем половины крымских объектов, принадлежащих олигарху.
Как сказала "министр имущественных и земельных отношений Крыма" Анна Анюхина, "заработанные" таким образом 575 млн рублей - "достаточно хорошие поступления", которые якобы планируют потратить на погашение средств вкладчикам украинских банков.
Сообщается, что в следующем году "власть" продолжит распродажу имущества Коломойского.
- Напомним, оккупанты после аннексии Крыма приняли решение о национализации целого ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова. Так, в сентябре 2014 года решили "национализировать" имущество Игоря Коломойского и подконтрольной ему группы "Приват".
- В 2016 сообщалось, что оккупанты в Крыму выставят на продажу национализированные АЗС Коломойского стоимостью около 280 млн грн. "Реализовали" шесть объектов на сумму около 1,5 млрд рублей, в том числе был продан санаторий "Форос" за 1,2 млрд рублей.
- В 2018 году "власть" планировала продать ряд бывших квартир Коломойского в Ялте , которые оценивают в 330 млн рублей, а также 31 автозаправку и склад ГСМ на сумму не менее 558 млн рублей.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-