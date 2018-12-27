Оккупанты продали АЗС Коломойского в Крыму

27 декабря, 2018, 14:01

В оккупированном Россией Крыму "власть" незаконно продала АЗС, принадлежащую украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, "достаточно хороший спрос" на АЗС в Крыму, которые принадлежали ему. Аукционы по их продаже уже прошли, и в январе оккупанты собираются "заработать" на них еще 100 млн рублей (39,5 млн грн).

После так называемой национализации имущества Игоря Коломойского оккупационная власть "заработала" 575 млн рублей, которые уже "поступили в Фонд защиты вкладчиков", от продажи более чем половины крымских объектов, принадлежащих олигарху.

Как сказала "министр имущественных и земельных отношений Крыма" Анна Анюхина, "заработанные" таким образом 575 млн рублей - "достаточно хорошие поступления", которые якобы планируют потратить на погашение средств вкладчикам украинских банков.

Сообщается, что в следующем году "власть" продолжит распродажу имущества Коломойского.