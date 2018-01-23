В Крыму продают квартиры Коломойского: на его "отжатом" имуществе хотят заработать 168 млн грн

23 января, 2018, 15:18

"Власть" аннексированного Крыма начала распродавать квартиры, которые принадлежали олигарху Игорю Коломойскому и впоследствии были "национализированы"

Об этом сообщает пресс-центр так называемого министерства имущества Крыма, подконтрольного России.

Аукционы по продаже ялтинских квартир бизнесмена начались еще в прошлом году, оккупационная администрация хочет заработать на них более 330 миллионов рублей (около 168 млн грн).

"Также на реализацию в 2018 году планируется выставить 13 объектов недвижимого имущества, которые расположены в оккупированном Крыму. Среди них - гостиница в Алуште, рекреационный комплекс в Гурзуфе, а также ряд нежилых помещений", - говорится в сообщении.