На Ривненщине женщина родила восемнадцатого ребенка
27 декабря, 2018, 13:29
В Ривненской области многодетная мать родила восемнадцатого ребенка
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Муляренко в Facebook.
"Многодетная мать Ковалевич Людмила Петровна из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже", - написал он.
- Ранее сообщалось, что в польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.
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