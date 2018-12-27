На Ривненщине женщина родила восемнадцатого ребенка

27 декабря, 2018, 13:29

В Ривненской области многодетная мать родила восемнадцатого ребенка

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Алексей Муляренко в Facebook.

"Многодетная мать Ковалевич Людмила Петровна из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка. Девочка хорошо себя чувствует, мама тоже", - написал он.