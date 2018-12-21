В Польше 11-летняя украинка родила ребенка, - польские СМИ

21 декабря, 2018, 10:13

В польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка

Об этом сообщает польское издание "wprost" .

Отмечается, что 18 декабря в городе Скаршевы Поморского воеводства обратилась мама и ее 11-летняя дочь, которая жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что дочь беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру.

Беременную немедленно госпитализирован в больницу в Гданьске, где она родила ребенка. Больница не разглашает информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

Прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский сообщил, что мать и ее дочь происходят из Украины и переехали в Польшу в сентябре.

По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно из какой области они происходят. Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

Согласно неофициальной информации, которую сообщил журналист Polsat News, в Украине девушке нанес вред человек, который должен был заботиться о ней. Если эта информация будет подтверждена, расследование будет проведено украинской прокуратурой.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело - правоохранительные органы Польши, или Украины.



