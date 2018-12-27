На праздники Укрзализныця назначила 38 дополнительных поездов
27 декабря, 2018, 11:24
Отмечено, что недавно открыта продажа билетов на дополнительный поезд № 219 Киев - Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.
Продажа билетов открыта на 302 дополнительных рейса
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечено, что недавно открыта продажа билетов на дополнительный поезд № 219 Киев - Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.
Из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.
В составе поезда вагоны купе, люкс и плацкарт. Кроме того, поезд будет делать остановки, в частности на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя.
- Напомним, Укрзализныця открыла продажу билетов на 23 дополнительных поезда на более 180 рейсов в наиболее популярных направлениях.
- В 2019 году "Укрзализныця" планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки на 24% .
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