На праздники Укрзализныця назначила 38 дополнительных поездов

27 декабря, 2018, 11:24

Продажа билетов открыта на 302 дополнительных рейса

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечено, что недавно открыта продажа билетов на дополнительный поезд № 219 Киев - Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.



Из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.

В составе поезда вагоны купе, люкс и плацкарт. Кроме того, поезд будет делать остановки, в частности на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя.