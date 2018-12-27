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На праздники Укрзализныця назначила 38 дополнительных поездов


фото: ukrinform
Продажа билетов открыта на 302 дополнительных рейса

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечено, что недавно открыта продажа билетов на дополнительный поезд № 219 Киев - Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.

Из Киева поезд отправится 29 декабря в 1:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.

В составе поезда вагоны купе, люкс и плацкарт. Кроме того, поезд будет делать остановки, в частности на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и Коломыя.

 

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