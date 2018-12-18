Укрзализныця назначила 23 дополнительных поезда на зимние праздники

18 декабря, 2018, 15:18

ПАО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 23 дополнительных поезда на более 180 рейсов в наиболее популярных направлениях

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Отмечается, что для пассажиров на зимние праздники Укрзализныця открыла продажу билетов на 23 дополнительных поезда на более 180 рейсов в наиболее популярных направлениях, в которых пассажирам уже предложено дополнительно более 150 тыс. мест.

Большинство поездов будут курсировать на запад Украины, ведь наиболее популярными направлениями зимой являются Львов, Закарпатье и Прикарпатье.

Пассажиры могут приобрести билеты в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи билетов.

"Укрзализныця обращается к пассажирам с просьбой внимательно планировать свои поездки, рассматривать альтернативные даты выезда, а не только последние даты накануне выходных, а также варианты маршрутов, в том числе путешествие с пересадкой", - говорится в сообщении.