На Полтавщине восстановили движение по автодорогам, - ГСЧС
27 декабря, 2018, 09:15
27 декабря по состоянию на 7:00 движение автомобильного транспорта на автодорогах Полтавской области возобновили
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
"По состоянию на 7 ч. 27 декабря движение автомобильного транспорта на автодорогах области обеспечено. Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 "Киев-Харьков" и Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" расчищены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тяжелая инженерная техника ГСЧС и снегоуборочная техника облавтодора продолжают дежурство и работу на местах возможного осложнения движения
- Напомним, из-за пробок с 14:00 26 декабря въезд в Полтавской области закрыли для всех видов транспорта.
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