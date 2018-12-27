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На Полтавщине восстановили движение по автодорогам, - ГСЧС


фото: Укравтодор
27 декабря по состоянию на 7:00 движение автомобильного транспорта на автодорогах Полтавской области возобновили

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"По состоянию на 7 ч. 27 декабря движение автомобильного транспорта на автодорогах области обеспечено. Проблемные участки дорог на автодорогах М-03 "Киев-Харьков" и Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" расчищены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тяжелая инженерная техника ГСЧС и снегоуборочная техника облавтодора продолжают дежурство и работу на местах возможного осложнения движения

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