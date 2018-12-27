На Николаевщине по приказу России пытались создать "боевое подполье"

27 декабря, 2018, 15:14

Служба безопасности Украины противодействует разведывательно-подрывной деятельности, организованной Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации против нашей страны

Об этом на брифинге сказал представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, сообщает пресс-служба ведомства.

В конце года оперативники спецслужбы блокировали деятельность агентурной сети российской военной разведки на территории Николаевской области. Операция была проведена под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры. 20 декабря сотрудники СБ Украины задержали ее руководителя - капитана первого ранга Вооруженных Сил Украины в запасе, который также имеет гражданство Российской Федерации.

"Нами установлено, что он был завербован сотрудником ГУ ГШ ВС РФ в городе Севастополь и неоднократно выезжал на территорию аннексированной АР Крым для проведения агентурных встреч", - отметил Настюк.

СБУ установила, что по заданию российской спецслужбы, бывший старший морской офицер и его сообщники осуществляли сбор и передачу информации военного характера с ограниченным доступом по деятельности воинских частей, дислоцирующихся в Очаковском гарнизоне Николаевской области, в частности их привлечение к проведению Операции объединенных сил на востоке Украины.

"Последнее задание от российских кураторов состояло в создании и дальнейшей координации деятельности на территории Очаковского района "боевого подполья" для проведения деструктивных мер по дестабилизации ситуации в регионе", - подчеркнул он.

Во время процессуальных действий, правоохранители изъяли по месту жительства агента военной разведки РФ средства связи с российскими кураторами, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, документальные материалы, в том числе с ограниченным доступом.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ( "Государственная измена") Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.