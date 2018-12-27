Планы терактов и убийств в Украине пишутся не только в России, - СБУ

27 декабря, 2018, 13:02

Разведывательно-подрывные задачи против Украины планируются и организуются не только с территории России, но и из Донбасса и Крыма

Об этом сообщил представитель СБУ на брифинге о деятельности агентурных сетей российской разведки, передает Еспресо.TV.

"Целью (разведывательно-подрывных действий против Украины. - Ред.) является подрыв обороноспособности нашего государства, а также ослабление всех сфер ее жизнеобеспечения. При этом используются откровенно диверсионные и террористические методы: похищения людей, подрывы, политические убийства и так далее", - сказал он.

По словам представителя СБУ, разведывательно-подрывные задачи против Украины планируются не только в России.

"В настоящее время разведывательно-подрывные задачи против Украины планируются и организуются не только с территории России, но и теми подразделениями Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, которые дислоцируются на территории аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса", - отметил он.