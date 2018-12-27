На Донбассе вводят режим тишины

27 декабря, 2018, 14:36

Трехсторонняя контактная группа договорилась о введении режима тишины на Донбассе с 29 декабря

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, сообщает Громадское.

"Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочном прекращении огня, начиная с 00 часов 01 мин на 29 декабря. Были предложения другие, но если коротко, то удалось достичь такой договоренности... Сегодня мы подтвердили и заявили - Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины", - сказал Марчук.

Украинская сторона отметила, что этот режим тишины надо максимально использовать для ремонта поврежденные объекты критической инфраструктуры.