 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе вводят режим тишины


фото: pressjfo.news
Трехсторонняя контактная группа договорилась о введении режима тишины на Донбассе с 29 декабря

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, сообщает Громадское.

"Мы предложили ввести этот режим, то есть бессрочном прекращении огня, начиная с 00 часов 01 мин на 29 декабря. Были предложения другие, но если коротко, то удалось достичь такой договоренности... Сегодня мы подтвердили и заявили - Украина обеспечивает полномасштабный режим тишины", - сказал Марчук.

Украинская сторона отметила, что этот режим тишины надо максимально использовать для ремонта поврежденные объекты критической инфраструктуры.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать