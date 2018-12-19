Если Россия опомнится. Украина предложила ввести режим тишины на Донбассе

19 декабря, 2018, 16:40

Украина предложила после окончания режима военного положения, в случае прекращения Россией актов агрессии, установить постоянный режим тишины на Донбассе

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения, при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращении Россией актов агрессии, установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников. 27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, на которой обсудят ситуацию с безопасностью и окончательную возможную дату перемирия", - написала она.

Она подчеркнула, что объявление режима тишины возможно только при отсутствии провокаций и открытой агрессии со стороны РФ.