Зеленский рассказал, что Янукович хотел его купить за $ 100 млн

26 декабря, 2018, 13:17

Украинский шоумен, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович пытался "договориться" с ним за $ 100 миллионов

Видео интервью опубликовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Зеленский рассказал, что у него с Януковичем было "несколько раундов разговоров".

"Я, наверное, его знал больше, чем других. Президентом Янукович пытался договориться со мной по-хорошему. Я знаю, что Ющенко просто обижался на нас - и потом они были увлечены " дружбой "с Юлией Владимировной ... А Янукович - он был уже в ореоле хозяина страны, в своем собственном статусе, который он сам себе создал ", - сказал он.

По словам Зеленского, экс-президент в свое время "договаривался" со многими журналистами и каналами, чтобы они были лояльны к нему.

"Так я познакомился с Межигорьем. Да, мы с ним встречались ... Ситуация была очень проста: я руководил телеканалом" Интер ", был генпродюсером, и этим была вызвана вся история ... Янукович выдвигал мне разные условия - финансовые, переходы на другие каналы. Финансовые - очень большие: $ 100 млн. Я не пошел - перевешивает моя жизнь, моя репутация, моя семья ", - заявил Зеленский.