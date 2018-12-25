 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский: Партия "Слуга народа" идет в политику


фото: https://tv.ua
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику

Известный комик и шоумен Владимир Зеленский, которого называют потенциальным кандидатом в президенты Украины, заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику.

Об этом он сказал в комментарии журналисту издания" НикВести ".

На вопрос, идет ли Зеленский в политику, он ответил следующее: "Партия "Слуга народа" идет. А Владимир Зеленский - это партия "Слуга народа".

Других представителей партии представитель шоу-бизнеса не назвал.

"Многие из тех людей, которые будут в партии "Слуга народа", со мной росли", - сказал Зеленский.

Корреспондент сравнил шоумена с певцом Святославом Вакарчуком, который до сих пор открыто не заявлял, что пойдет в политику.

"Я не сказал, что "иду или не иду"(в политику, - Ред.). Во-первых, мы с Вакарчуком очень не похожи... У нас есть партия "Слуга народа" и она идет в политику", - сказал Владимир Зеленский.

Журналист уточнил, пойдет ли Зеленский в президенты.

"Это уже другой вопрос", - сказал он.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2018 вторник

больше новостей

25 декабря, 2018 вторник

24 декабря, 2018 понедельник

23 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать