Зеленский: Партия "Слуга народа" идет в политику

25 декабря, 2018, 22:25

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику

Известный комик и шоумен Владимир Зеленский, которого называют потенциальным кандидатом в президенты Украины, заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику.

Об этом он сказал в комментарии журналисту издания" НикВести ".

На вопрос, идет ли Зеленский в политику, он ответил следующее: "Партия "Слуга народа" идет. А Владимир Зеленский - это партия "Слуга народа".

Других представителей партии представитель шоу-бизнеса не назвал.

"Многие из тех людей, которые будут в партии "Слуга народа", со мной росли", - сказал Зеленский.

Корреспондент сравнил шоумена с певцом Святославом Вакарчуком, который до сих пор открыто не заявлял, что пойдет в политику.

"Я не сказал, что "иду или не иду"(в политику, - Ред.). Во-первых, мы с Вакарчуком очень не похожи... У нас есть партия "Слуга народа" и она идет в политику", - сказал Владимир Зеленский.

Журналист уточнил, пойдет ли Зеленский в президенты.

"Это уже другой вопрос", - сказал он.