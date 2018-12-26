Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты
Видео интервью опубликовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
"Я об этом думаю", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, определился ли он со своим участием в президентской кампании.
"Я об этом думаю. Очень думаю. Склоняюсь ... Рано об этом говорить. Ну, я думаю, что может быть - да", - сказал он.
Кроме того, он добавил, что относительно баллотирования советуется с семьей.
"Может быть. Действительно, я об этом очень серьезно думаю. Очень много. Я об этом много говорю с семьей. Для меня их мнение очень важно", - добавил Зеленский.
По словам шоумена, его родные "очень боятся по поводу меня".
"Они очень понимают, какой я человек, понимают, насколько я очень остро, радикально справедливый, ко всему ... Я такой человек, буду до конца стоять ... и они очень переживают из-за этого моего внутреннего ощущения", - пояснил Зеленский .
"Как минимум, я хочу выйти из этой ситуации таким, каким войду. Это важно. Я имею в виду отношение людей ко мне. ... Понятно, что у меня есть деньги, недвижимость, бизнес, но главное - кто ты, я не хочу внутренне себя потерять, хочу, чтобы меня уважали люди ", - отметил шоумен.
- Напомним, социологический опрос показал, что в первом туре президентских выборов лидируют Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.
- 25 декабря Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику.
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