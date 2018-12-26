Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

26 декабря, 2018, 09:25

Шоумен, один из основателей студии "Квартал-95" Владимир Зеленский сообщил, будет ли баллотироваться в президенты на предстоящих выборах 2019

Видео интервью опубликовали на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

"Я об этом думаю", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, определился ли он со своим участием в президентской кампании.

"Я об этом думаю. Очень думаю. Склоняюсь ... Рано об этом говорить. Ну, я думаю, что может быть - да", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что относительно баллотирования советуется с семьей.

"Может быть. Действительно, я об этом очень серьезно думаю. Очень много. Я об этом много говорю с семьей. Для меня их мнение очень важно", - добавил Зеленский.

По словам шоумена, его родные "очень боятся по поводу меня".

"Они очень понимают, какой я человек, понимают, насколько я очень остро, радикально справедливый, ко всему ... Я такой человек, буду до конца стоять ... и они очень переживают из-за этого моего внутреннего ощущения", - пояснил Зеленский .

"Как минимум, я хочу выйти из этой ситуации таким, каким войду. Это важно. Я имею в виду отношение людей ко мне. ... Понятно, что у меня есть деньги, недвижимость, бизнес, но главное - кто ты, я не хочу внутренне себя потерять, хочу, чтобы меня уважали люди ", - отметил шоумен.