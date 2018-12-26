В России продукты питания дорожают в 3,3 раза быстрее, чем в ЕС

26 декабря, 2018, 10:26

В ноябре цены на продукты в РФ выросли на 1,2%

Об этом со ссылкой на Росстат сообщает Интерфакс .

Рост цен на продукты питания в России за январь-ноябрь 2018 составил 3,3%.

За этот же период в Европейском Союзе цены на продовольствие поднялись на 1%.



В ноябре цены на продукты в РФ подскочили на 1,2%, а в ЕС - снизились на 0,1%.



За январь-ноябрь 2018 в России наблюдался существенный прирост цен на мясо и мясопродукты - 6,7% (в ЕС - 0,4%), а также на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - 5, 1% (в ЕС - 0,2%).



Молочные изделия, сыры и яйца подорожали в РФ за 11 месяцев на 2,9% (в ЕС цены на них практически не изменились), хлебобулочные изделия и крупы - на 2,8% (в ЕС - на 1,4%), рыба и морепродукты - на 2,5% (в среднем по ЕС - на 1,9%), масла и жиры - на 2,1% (в странах ЕС - подешевели в среднем на 0,6%).



При этом цены на овощи и фрукты в РФ за январь-ноябрь снизились на 5,8% и 0,1% соответственно (в среднем по странам ЕС цены на овощи выросли на 4,3%, на фрукты - снизились на 0,7% ).



Отметим, в 2017 году продукты питания в России РФ дорожали медленнее, чем в ЕС, это наблюдалось впервые с 2011 года.

Рост цен на продовольствие в РФ в 2017 году составил 0,7%, в то время как в ЕС - 2,6%.