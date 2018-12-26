В "Киевавтодоре" пообещали чистые от снега дороги в новогоднюю ночь
26 декабря, 2018, 12:21
В ночь с 31 декабря на 1 января уборка снега в столице будет проходить в усиленном режиме
Об этом сказал генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев во время брифинга по преодолению последствий непогоды в столице, сообщает РБК-Украина .
"В новогоднюю ночь и дорожники, и дорожные службы, и соответственно все коммунальные службы будут работать в обычном режиме, но с точки зрения чередование будет усилен режим. Будут работать ответственные службы, ситуационный центр и штаб", - сообщил Густелев.
По его словам, в новогоднюю ночь в Киеве будут работать механизированные бригады, а также бригады коммунальщиков с ручной уборки снега.
- Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь.
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