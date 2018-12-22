В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода на Новый год
Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, сообщает "Укринформ" .
"Перед Новым годом ожидаем переменчивого характера погоды. Будут часто меняться атмосферные фронты со снегом на Востоке и Севере или мокрым снегом и дождем на Западе и Юге. На всей территории Украины температура будет колебаться от 3-8 мороза ночью, до 0-5 тепла днем" , - сказал Кульбида.
Он отметил, что на Севере и Востоке днем и ночью температура будет минусовой, днем на юге и западе будет плюсовая температура.
Погода в целом по стране переменная с резкими перепадами атмосферного давления, влажности, температуры. Снег периодически будет падать и уплотняться от дождей.
Аналогичная погода будет и в Новогоднюю ночь - украинцы встретят праздник с влажным и тяжелым снегом.
- Напомним, по состоянию на утро 19 декабря в Карпатах высота снежного покрова достигала почти 80 сантиметров.
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