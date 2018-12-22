В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода на Новый год

22 декабря, 2018, 20:07

В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь

Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, сообщает "Укринформ" .

"Перед Новым годом ожидаем переменчивого характера погоды. Будут часто меняться атмосферные фронты со снегом на Востоке и Севере или мокрым снегом и дождем на Западе и Юге. На всей территории Украины температура будет колебаться от 3-8 мороза ночью, до 0-5 тепла днем" , - сказал Кульбида.

Он отметил, что на Севере и Востоке днем и ночью температура будет минусовой, днем на юге и западе будет плюсовая температура.

Погода в целом по стране переменная с резкими перепадами атмосферного давления, влажности, температуры. Снег периодически будет падать и уплотняться от дождей.

Аналогичная погода будет и в Новогоднюю ночь - украинцы встретят праздник с влажным и тяжелым снегом.