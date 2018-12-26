В Мининфраструктуры заявили, что риск атаки России остается
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Укринформу
"Президент объявил о завершении военного положения, мы переходим в обычный режим работы, но это не значит, что безопасность стратегических объектов инфраструктуры будет ослаблена. Это для нас приоритет, потому что мы понимаем, что в любой момент есть риск кибератак Кремля, или иных угроз, включительно с физическими случаями терактов на стратегических объектах. Этого допустить мы не можем", - сказал Емельян.
Он добавил, что во время военного положения Министерство инфраструктуры работало в усиленном режиме. В частности, приоритетность была предоставлена перевозке военных грузов. В связи с этим в полном объеме были выполнены задачи, которые ставило военное командование.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине.
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