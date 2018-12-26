В Мининфраструктуры заявили, что риск атаки России остается

26 декабря, 2018, 16:25

Завершение действия военного положения не означает ослабления охраны стратегических объектов инфраструктуры

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии Укринформу

"Президент объявил о завершении военного положения, мы переходим в обычный режим работы, но это не значит, что безопасность стратегических объектов инфраструктуры будет ослаблена. Это для нас приоритет, потому что мы понимаем, что в любой момент есть риск кибератак Кремля, или иных угроз, включительно с физическими случаями терактов на стратегических объектах. Этого допустить мы не можем", - сказал Емельян.

Он добавил, что во время военного положения Министерство инфраструктуры работало в усиленном режиме. В частности, приоритетность была предоставлена перевозке военных грузов. В связи с этим в полном объеме были выполнены задачи, которые ставило военное командование.