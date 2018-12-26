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В МинТОТ посоветовали продолжить военное положение

По ряду нерешенных проблем действие режима военного положения в Украине необходимо продолжить

Об этом сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает РБК-Украина.

"Я бы его продолжил. С моей точки зрения, стоит еще очень много задач, которые нужно решать в рамках военного положения. Я знаю, что некоторые вопросы за этот месяц были решены, а по некоторым вопросам выявлены определенные пробелы. Они требуют определенных корректив. Есть проблемы, над которыми нужно работать. Но я не могу сказать, это отчеты ВСК, которые я не имею права комментировать ", - отметил он.

По словам Туки, СНБО вполне может рекомендовать Верховной Раде продлить действие военного положения из-за скопления российской военной техники вблизи границ Украины.

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