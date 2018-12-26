В МинТОТ посоветовали продолжить военное положение
26 декабря, 2018, 13:37
По ряду нерешенных проблем действие режима военного положения в Украине необходимо продолжить
Об этом сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает РБК-Украина.
"Я бы его продолжил. С моей точки зрения, стоит еще очень много задач, которые нужно решать в рамках военного положения. Я знаю, что некоторые вопросы за этот месяц были решены, а по некоторым вопросам выявлены определенные пробелы. Они требуют определенных корректив. Есть проблемы, над которыми нужно работать. Но я не могу сказать, это отчеты ВСК, которые я не имею права комментировать ", - отметил он.
По словам Туки, СНБО вполне может рекомендовать Верховной Раде продлить действие военного положения из-за скопления российской военной техники вблизи границ Украины.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины .
- 28 ноября "Суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских морякав.
- Совет национальной безопасности и обороны сегодня проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос продления военного положения.
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